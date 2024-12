Cum s-a produs accidentul din Piata Unirii, in care o tanara pe trotineta a fost ranita de un autoturism VIDEO/FOTO

Citeste siAccident in Piata Unirii din Cluj-Napoca. O tanara de 20 de ani, pe trotineta, a fost lovita de o masina FOTO - Stiri de ClujUn accident a avut loc in aceasta seara chiar in centrul orasului, in Piata Unirii, la intersectia cu strada Iuliu Maniu.Un autoturism condus de un barbat de 61 de ani, care incerca sa intre pe strada Iuliu Maniu, a lovit o tanara aflata pe trotineta, care respecta regulile de circulatie. In urma impactului, tanara a fost ranita si transportata la spital ... citește toată știrea