Cum s-a produs accidentul grav de pe strada Aurel Vlaicu. Un sofer nu a acordat prioritate

Vineri dimineata, in jurul orei 06.20, a fost inregistrat un accident rutier pe strada Traian Vuia, fiind implicate o motocicleta si o autoutilitara. In urma impactului un motociclist a ajuns sub o duba.,,Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca tanarul de 21 de ani, care conducea o autoutilitara din directia strazii Vlad Esepes, la patrunderea pe strada Traian Vuia nu ar fi acordat prioritate de ... citește toată știrea