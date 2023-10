Politistii clujeni au stabilit cum s-a produs accidentul grav din comuna Feleacu, in urma caruia 16 persoane, dintre care 7 barbati si 9 femei, au fost transportate la spital.Din primele date, un sofer de 20 de ani intru-un viraj la dreapta ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si ar fi patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un microbuz, condus de un barbat de 33 de ani, din judetul Salaj."In data de 17 octombrie, in jurul orei 11.10, a fost inregistrat un ... citeste toata stirea