Cum s-a produs accidentul grav in care un barbat si-a pierdut viata intr-o localitate din Cluj. Alta persoana, dusa de urgenta la spital-FOTO/VIDEO

Un accident rutier grav a avut loc pe raza localitatii Martinesti, in jurul orei 16:00. In urma impactului un barbat de 68 de ani si-a pierdut viata.Mai mult decat atat, si un barbat, de 38 de ani, a suferit multiple traumatisme si a fost transportat de urgenta la spital.Evenimentul rutier a avut loc atunci cand autoturismul care se deplasa pe directia Turda - Cluj a parasit partea carosabila, intrand incoliziune cu parapetul metalic.,,Astazi, in jurul orei 16.00, un autoturism care se ... citește toată știrea