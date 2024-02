La data de 5 februarie, in jurul orei 22:30, pe raza comunei Feleacu, in afara localitatii, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane si avarierea a trei autovehicule."Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 38 de ani, din judetul Cluj, care conducea autoturismul in directia municipiul Turda, ar fi acrosat o autoutilitara ce se afla parcata partial pe marginea partii carosabile, ulterior fiind proiectat pe sensul ... citeste toata stirea