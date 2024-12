Cum s-a produs accidentul in care o masina s-a rasturnat in afara partii carosabile intr-o comuna din Cluj. Cele patru persoane au scapat ca prin minune

Un accident rutier in care un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile a avut loc astazi, 28 decembrie, in jurul orei 11:40, pe DN75, la iesirea din localitatea Borzesti, judetul Cluj.Politistii din Cluj au precizat ca evenimentul rutier a avut loc dupa ce un barbat de 42 de ani ar fi pierdut controlul autoturismului intr-o curba, in timp ce se deplasa inspre localitatea Iara.Din fericire, cele patru persoane care se aflau in masina nu au fost grav ranite si nu au necesitat ... citește toată știrea