Cum s-a produs gravul accident de circulatie din Caseiu. Soferul a lovit un cap de pod

Un accident de circulatie a avut loc duminica dimineata in jurul orei 05.40, intre localitatile Caseiu si Rugasesti.Din cercetarile preliminare efectuate de politisti a rezultat ca, un tanar, de 22 de ani, care conducea un autoturism pe DC18B, inspre localitatea Rugasesti, ar fi pierdut controlul directiei de deplasare intr-o curba la stanga, intrand in coliziune cu un cap de pod, ulterior fiind proiectat in gardul unui imobil. ... citește toată știrea