Cum s-a produs incendiul de la sala de evenimente din Feleacu. Eroul a fost un pompier in timpul liber. A evacuat 50 de oameni

Duminica seara, un pompier din Cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca aflat in timpul liber a devenit eroul serii, dupa ce a reusit sa evacueze 50 de persoane de la sala de evenimente din Feleacu unde a izbucnit incendiul.Pompierul a declarat pentru Stiri de Cluj ca in momentul izbucnirii incediului, el se afla cu familia la restaurant."Eram in timpul liber cu familia la restaurant, unde au avut loc doua explozii la panoul cu sigurante si s-a luat curentul in toata sala. Am fugit la locul ... citește toată știrea