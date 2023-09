Un barbat de 55 de ani a cazut de la inaltime in incinta unui operator privat de pe Bulevardul Muncii, in dimineata zilei de miercuri. Din primele date, barbatul ar fi ajuns la spital cu leziuni grave dupa ce s-ar fi dezechilibrat si ar fi cazut de pe o schela, de la aproximativ 1,5 metri de fata de sol.Politistii continua cercetarile pentru stabilirea situatiei de fapt si pentru a putea lua masurile legale care se impun."La data de 20 septembrie a.c., in jurul ... citeste toata stirea