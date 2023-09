O femeie a murit in cimitirul din Manastur, dupa ce o cruce uriasa a cazut peste ea. Incidentul s-a produs vineri, iar femeia de 47 de ani si-a pierdut viata cand mergea la mormantul sotului ei, decedat in cursul anului 2022.Fulop Apolonia mergea la mormant pentru a-l curata, deoarece in cursul zilei de sambata era ziua sotului defunct, si familia ar fi urmat sa se adune pentru o scurta comemorare, scrie Foaia Transilvana.Femeia ar fi alunecat pe iarba plina cu roua, iar in cadere ar fi ... citeste toata stirea