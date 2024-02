Cum s-a produs tragicul accident pe DN1 Cluj-Oradea, in urma caruia un barbat a murit. Un TIR a lovit o duba a Postei Romane

Pompierii din cadrul Detasamentelor 2 Cluj-Napoca si Huedin au intervenit in aceasta dimineata la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Dumbrava. Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul unui barbat de 49 de ani si ranirea unui pasager din autoutilitara, respectiv un barbat de 52 de ani."La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 08.50, politistii au fost sesizati despre un accident rutier inregistrat pe DN1 - E60, localitatea Dumbrava, intre o ... citește toată știrea