Cum s-a produs TRAGICUL incendiu din Cluj-Napoca, in care o batranica de 84 de ani si-a pierdut viata. Pompierii n-au mai putut face nimic pentru ea

Un incendiu teribil a izbucnit marti dimineata, in jurul orei 06.50, la o casa de pe de pe strada Stephan Ludwig Roth din Cluj-Napoca.La fata locului au intervenit de urgenta echipaje de pompieri din cadrul I.S.U. Cluj, care au actionat pentru lichidarea incendiului care se manifesta generalizat.Din pacate, o femeie de 84 de ani a fost gasita fara viata in locuinta. Trupul neinsufletit al acesteia a fost transportat ulterior la spital in vederea efectuarii necropsiei.Potrivit politistilor, ... citește toată știrea