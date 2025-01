Cum s-a produs un socant accident in apropiere de Turda! Soferul, care abia implinise de 18 ani, a murit. Alti doi tineri sunt raniti FOTO

Un grav accident rutier a avut loc aseara pe DN1, in zona localitatii Miraslau, localitate situata la 30 de minute de Turda, soldat cu pierderea vietii unui tanar de 18 ani si ranirea altor doiEchipajele Sectiei de Pompieri Aiud au intervenit rapid, la accidentul din Miraslau, judetul Alba, fiind solicitate sa asigure masurile specifice de descarcerare si siguranta la fata locului. In accident a fost implicat un autoturism in care se aflau trei persoane, una dintre acestea ramanand incarcerata. ... citește toată știrea