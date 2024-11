Cum s-a votat in Cluj-Napoca la alegerile de ieri: 2 din 3 au votat

Procentul alegatorilor care si-au exprimat votul la alegerile prezidentiale de ieri in Cluj-Napoca e semnificativ peste nivelul judetului, care la randul sau are a doua cea mai buna prezenta la vot din tara dupa Ilfov; in resedinta de judet 2 din 3 alegatori si-a exprimat votul, ieri.Conform datelor Autoritatii Electorale Permanente, in Cluj-Napoca si-au exprimat ieri votul 66, ... citește toată știrea