Cum sa asortezi ochelarii de soare la tinuta

Ochelarii de soare sunt accesoriul vedeta al verii, insa multi ii poarta tot timpul anului. Totusi, cum tendintele se schimba de la an la an, primavara este momentul sa cauti noi modele care sa te insoteasca pe tot parcursul sezonului cald. Iar cel mai usor este sa gasesti modele preferate in varietatea expusa pe magazinele online. Din pacate, comandand de aici, nu vei putea sa probezi inainte. Totusi, poti cumpara in functie de stilul garderobei tale si, evident, de forma fetei. Esinand cont ... citeste toata stirea