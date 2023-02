Cum sa cazi pe gheata "corect", ca sa eviti rani si un posibil drum la UPU. Vezi ce ne sfatuiesc medicii

Sunt asteptate temperaturi negative in aceasta saptamana in intreaga tara, iar asta inseamna ca trotuarele s-ar putea transforma in adevarate patinoare. Si, chiar daca poate parea o gluma, sa stii cum trebuie sa cazi pe gheata poate fi de mare ajutor. Iata cateva tehnici care ne pot ajuta sa scapam de luxatii, entorse sau chiar fracturiAcolo unde trotuarele nu au fost bine curatate, riscul ca zapada batatorita sau apa inghetata sa devina "patinoar" este foarte mare. Cele mai mari probleme ... citeste toata stirea