Cum sa locuiesti mai bine. Zonele metropolitane se consolideaza: in Floresti - 1.400 de locuinte date in folosinta anul trecut

Giroc, Floresti, Navodari, Selimbar, Miroslava. Sunt nume de localitati si comune care, desi nu sunt resedinte de judet sau puternice centre economice, au devenit cunoscute la nivelul intregii tari prin numarul mare de locuinte nou-livrate pe care l-a atras in ultimii ani. De la populatii care numarau in jur de 10.000 de locuitori, aceste mici orase si comune au ajuns sa devina "acasa" in ultimii ani pentru alte cateva mii de oameni care au vrut sa scape de agitatia din orase.Navodariul ... citeste toata stirea