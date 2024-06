Cum se construiesc parcurile in Cluj? Reteta "originala" dezvaluita de un consilier: "Se intra cu buldozerul in parcul vechi si se pun betoane" - VIDEO

In ultimii ani, tot mai multi clujeni si-au exprimat nemultumirea fata de modul in care administratia locala gestioneaza reamenajarea parcurilor din oras. In loc sa creeze noi spatii verzi, autentice, locuitorii acuza autoritatile ca distrug vegetatia din parcurile existente pentru a face loc betonului si amenajarilor artificiale.Intr-o declaratie recenta, Alexandra Oana, consilier local USR, a descris procesul de reabilitare a parcurilor din Cluj-Napoca ca fiind o "reteta originala" care ... citește toată știrea