Cum se fura lemnul din padurile Clujului: un transport de lemne verificat de politisti s-a dovedit mai mare cu aproape 12 metri patrati decat cantitatea trecuta in acte, in valoare de o mie de euro, camionul a fost confiscat, la fel si cantitatea de lemn transportata ilegal.S-a intamplat aseara in jurul orei 21.30, cand politistii si jandarmii din Huedin au oprit in trafic pentru verificari, pe DJ 103H, in localitatea Sacuieu, un ansamblu de vehicule, format din autocamion si remorca, condus ... citeste toata stirea