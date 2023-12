Drum Expres care face legatura dintre Autostrada Transilvania si DN1 (in dreptul localitatii Tureni) se afla la stadiul de decopertare teren.Drumul in sine va avea 5 kilometrii, dar se adauga si bretelele de acces, care au inca 7 kilometri, la nodul cu A3: 5,025 km si la nodul cu DN1: 2,748 km.Valoarea contractului este de 562.613.495,92 lei fara TVA, iar lucrarile incepute in 21.08.2023 trebuie sa dureze 18 luni."Antreprenorul este mobilizat in santier cu 200 de muncitori si 190 de utilaje ... citeste toata stirea