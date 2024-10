Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj arata cum se pregateau in trecut fetele din mediul rural pentru viata de familie."In trecut, femeile isi petreceau o parte din timp tesand sau cosand, mai ales in serile reci de toamna tarzie si pe timpul iernii.De mici, fetele erau invatate cum sa gospodareasca si ce munca trebuie sa faca pentru "a nu fi de poveste in sat", arata Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj. "La ... citește toată știrea