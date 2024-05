Cum se simte Florin Piersic

Evaluarea lui Florin Piersic, realizata luni dimineata de catre echipa medicala, prezinta "o situatie stationara", iar starea generala a acestuia "se amelioreaza usor", potrivit unui comunicat al Spitalului de ortopedie Foisor din Bucuresti.Marele actor a fost operat joia trecuta in regim de urgenta, avand in vedere starea sa grava, iar dupa operatie a fost transferat la Terapie Intensiva, in stare stabila.Actorul fusese transferat de la Institutul Inimii "Niculae Stancioiu" din Cluj-Napoca ... citește toată știrea