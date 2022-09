In intersectia de pe Calea Manastur cu strada Marginase, in dreptul Platinia, va aparea o piateta, iar circulatia va fi schimbata. Pe langa Platinia, spre Sala Polivalenta va aparea o noua strada."Pe strada Calea Manastur vor fi doua benzi de circulatie pe fiecare sens, plus 2 piste pentru biciclete. Pe strada Marginasa vom avea 3 benzi, doua benzi la iesire si una la intrare.Vom face o strapungere dinspre ... citeste toata stirea