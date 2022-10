Cum se va construi in continuare in cartierul de blocuri din comuna Baciu unde oamenii pot sa isi dea mana pe geam din apartamente

Comisia de urbanism a Consiliului Judetean Cluj a dat unda verde construirii in comuna Baciu in zona strazilor Privighetorii si Cometei, in cartierul unde oamenii pot sa isi dea mana pe geam din apartamente, dupa cum l-a denumit arhitectul sef al judetului, Claudiu Salanta. Specialistii au avizat afavorabil, la sedinta din 13 octombrie, Planul Urbanistic Zonal pentru construirea unui ansamblu cu 8 blocuri, initiat de TerraBaciu, dupa ce in vara avizasera nefavorabil proiectul si cerusera mai ... citeste toata stirea