Cum si-a pus Ceausescu amprenta asupra filmelor. "Rebengiuc il auzea pe dictator vorbind prin gura lui Mihai Viteazul"

Peliculele romanesti realizate inainte de 1989 vor fi marcate cu precizarea "film realizat in perioada comunista, in care functionau cenzura si propaganda de stat". Istoricul Bogdan Jitea explica pentru "Adevarul" cat de mult erau influentate de propaganda "Filmele comuniste erau puternic personalizate in jurul conducatorului ideal" Pe 1 februarie, Consiliul National al Audiovizualului a aprobat o recomandare prin care televiziunile care difuzeaza filme realizate in perioada comunista pot opta ... citeste toata stirea