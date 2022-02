Cum traiau "stabii" si securistii si cum se traieste azi cu salariul mediu. Alimentul de la care porneste comparatia

Un clujean a facut o comparatie intre cum traiau activistii PCR, "stabii" dinainte de Revolutie si securistii fata de cum traieste in prezent un roman care are salariul mediu. Comparatia porneste de la salariul mediu din 1989, respectiv 2022 si in jurul unui aliment de baza. Un roman care este platit in prezent cu salariul mediu din Romania, 3.500 de lei, traieste mai bine decat cei care aveau salariul mediu de 2.200 de lei inainte de 1990. Mai mult, un roman platit cu salariul mediu in ziua de ... citeste toata stirea