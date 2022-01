Cum va arata "orasul de 5 stele" in urmatorii ani. Boc anunta proiectele de investitii pentru 2022

Primaria a anuntat obiectivele care vor fi implementate pe parcursul anului 2022, dar si in urmatorii ani. Pe lista ambitioasa a administratiei locale apare inclusiv mult asteptatul proiect de reabilitare a Parcului Feroviarilor."Obiective in implementare, cu termen de finalizare in anii urmatori:- Noul pod Oasului - Rasaritului - iulie 2023- Reabilitarea zonei strazii Mihail Kogalniceanu - iunie 2023- Reabilitarea Parcului Feroviarilor - decembrie 2023- Reabilitarea Parcului Armatura - ... citeste toata stirea