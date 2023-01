Cum va fi vremea astazi, 22 ianuarie: Temperaturile raman ridicate. In Cluj va continua sa ploua

Vremea se mentine calda si astazi, duminica 22 ianuarie, dar in nord, in centru si pe partea estica a tarii se anunta o zi cam mohorata, cu precipitatii slabe. In rest, domina timpul frumos, iar maximele pleaca de la 3 - 4 grade in Moldova si ajung la 13 grade in Banat si in vestul Olteniei.In nordul Transilvaniei si in Maramures va fi cam innorat si o sa ploua in unele zone. Temperaturile se mentin ridicate pentru aceasta perioada a anului: se vor inregistra intre 7 si 8 grade Celsius in ... citeste toata stirea