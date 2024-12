Cum va fi vremea de Anul Nou in Cluj. Prognoza meteo transmisa de meteorologii ANM

Temperaturile din timpul zilei vor varia de la o zi la alta in majoritatea regiunilor pana la sfarsitul anului. Pana pe 27 decembrie, se asteapta precipitatii in aproape toata tara, iar dupa 3 ianuarie 2025, conform prognozei pe doua saptamani publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.In Transilvania, media regionala a temperaturilor diurne va fi in scadere de la valori de 5...6 grade spre 1...2 grade in 27 decembrie, iar pana la sfarsitul anului se va mentine in jurul a 2 grade, ... citește toată știrea