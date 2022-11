Cum va fi vremea de Craciun. ANM a emis prognoza meteo pentru luna decembrie

Temperaturile vor fi apropiate de cele specifice de Craciun, in majoritatea regiunilor. Exceptie face nord-estul tarii, unde va fi mai frig. Si cantitatile de precipitatii estimate vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, spun specialistii.Institutul National de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. In primele doua saptamani, temperaturile vor fi sub valorile normale ale perioadei.Saptamana 28 noiembrie - 5 decembrieValorile termice vor fi mai ... citeste toata stirea