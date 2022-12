Cum va fi vremea in decembrie: Ninsori si viscol, dar se pot inregistra si temperaturi neobisnuite de pana la 20 de grade

Ninsoarea, viscolul si ceata persistenta sunt principalele caracteristici climatice ale lunii decembrie, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4-6 grade Celsius fata de ultima luna de toamna, conform datelor publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Meteorologii sustin ca in decembrie se pot inregistra si temperaturi neobisnuite pentru aceasta luna, de peste 15-20 de grade Celsius, daca in zona tarii noastre patrund mase de aer tropical ce produc ... citeste toata stirea