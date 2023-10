"Saptamana care va urma va fi tot mai calda decat in mod normal la aceasta data, desi vor fi ceva variatii de temperatura, in sensul ca in primele zile valorile termice vor fi in crestere, vor ajunge miercuri sa se situeze la nivelul intregii tari, in general intre 20 si 28 de grade. Apoi, treptat de joi, ele vor mai scadea, la inceput in vestul, nordul si centrul tarii, apoi si in partea de sud si de sud-est. Insa, chiar si in aceste conditii, temperaturile vor ramane in general peste 20 de ... citeste toata stirea