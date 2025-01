Cum va fi VREMEA in urmatoarele 7 zile! Meteorologii anunta un frig de crapa pietrele

Vremea va continua sa se raceasca saptamana viitoare, cu intensificari ale vantului si ninsori usoare, insa temperaturile se vor mentine apropiate de valorile normale pentru aceasta perioada a anului, conform prognozei pe sapte zile emisa de ANM.Temperatura maxima nu va depasi 6 grade Celsius la nivelul tarii, iar minima va cobori in depresiuni pana la -14 grade Celsius.12 IANUARIEAstfel, in tara, in intervalul 12 ianuarie, ora 8:00 - 13 ianuarie, ora 8:00, valorile termice vor fi ... citește toată știrea