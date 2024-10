Cum va fi vremea pana in 20 octombrie

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi intr-o usoara crestere in primele zile din intervalul 7-20 octombrie, urmand ca mai apoi sa scada.Va ploua in mai multe regiuni din tara, arata prognoza data publicitatii de Administratia Nationala de Meorologie (ANM) pentru fiecare dintre regiunile tatii, in urmatoarele doua saptamani.Vremea in BanatVremea se va incalzi fata de zilele precedente, astfel, media regionala a temperaturilor maxime in prima zi a saptamanii va fi de 20 de grade, ... citește toată știrea