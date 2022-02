Cum vad rusii de rand conflictul din Ucraina: "Nu va fi razboi, sunt doar jocuri politice"

Institutiile de presa rusesti au declansat o campanie de dezinformare in care se promoveaza ideea ca interventia Rusiei in Ucraina este legitimata de comportamentul agresiv al acesteia din urma si al NATO. "Adevarul" a incercat sa afle cum vad acest conflict simplii cetateni rusi. "Adevarul" a publicat, saptamana trecuta, articolul "Sapte mituri despre conflictul Rusia-Ucraina promovate de propaganda rusa", o analiza realizata de site-ul "Eu vs Disinfo", proiectul-pilot al Grupului de lucru Est ... citeste toata stirea