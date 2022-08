Cum vrea un ucrainean sa ajute la reconstructia zonelor distruse de razboi cu o afacere deschisa in Romania, la Cluj

-Doua portii de Kinkali, o portie de Manta si o portie de Pilmeni prajiti, asta ati spus, da? Cam in 45 de minute, va multumim!Barbatul care preia comanda de felurite mancaruri cu nume ciudate se numeste Vasili Mihalko, are 26 de ani si e ucrainean. A intrat in Romania pe 28 februarie, in prima zi a invaziei ruse, iar de cateva luni s-a stabilit la Cluj, unde si-a deschis un serviciu de livrari de mancaruri traditionale din tara sa, scrie g4.media.ro.Tanarul a fugit din calea razboiului, ... citeste toata stirea