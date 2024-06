Cunoscut pentru furturi, un clujean din Manastur a fost condamnat la ani de inchisoare cu executare ieri dupa ce a furat cardurile bancare ale unor victime in varsta si le-a cheltuit banii.Inculpatul, cu porecla "Gazarel", a fost condamnat ieri la un an de inchisoare pentru furt, trei ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de efectuare operatiuni financiare in mod fraudulos si un an pentru acces ilegal la un sistem informatic. Instanta Tribunalului Cluj a aplicat inculpatului ... citește toată știrea