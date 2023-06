Cunoscutul suporter al Universitatii Cluj Attila Verdes, poreclit "Hiena", condamnat in prima instanta pentru luare de mita, a fost achitat de instanta de apel, definitiv.In proces au fost inculpati Verdes si patronul casei de schimb valutar Saker din Cluj, Bazrkan Abdul Rahman. Acesta din urma a fost condamnat in alt dosar la munca in folosul comunitatii dar Verdes ar fi semnat fisa de pontaj in locul acestuia, care nu s-a prezentat la munca, in schimbul unei sume de bani fapt care ar fi ... citeste toata stirea