Cunoscuta actrita Catrinel Dumitrescu vine la Teatrul National, vorbeste despre deceniul cand a jucat pe scena la Cluj.Evenimentul are loc marti 11 iunie la ora 19 in sala Euphorion a institutiei de cultura. La acesta participa si cvartetul de coarde format din Diana Man (vioara), Teodora Buia (vioara), Mihai Osvat (violoncel) si Daniel Demian (viola), sub conducerea muzicala a lui Rares Munthiu. Actrita vorbeste de-a lungul unei ore si jumatate despre deceniul petrecut de Catrinel Dumitrescu ... citește toată știrea