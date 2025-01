Cunoscutul interlop clujean Vlad Esepes a batut in trafic un pieton! Scandalul a pornit din cauza unui repros. A fost pus sub control judiciar

Temutul interlop Vlad Esepes a fost pus sub control judiciar dupa ce a batut un clujean de 56 de ani, in urma unei altercatii in trafic.Mai exact, la data de 9 ianuarie 2025, in jurul orei 13.20, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la un conflict in trafic pe strada Calea Dorobantilor, din municipiul Cluj-Napoca.Bataia a izbucnit dupa ce barbatul de 56 de ani, care se afla pe o trecere de pietoni, i-ar fi atras atentia lui Vlad Esepes ca nu i-a ... citește toată știrea