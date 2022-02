Cunoscutul regizor Iura Luncasu deschide o scoala de actorie si film la Cluj-Napoca

Iura Luncasu este unul dintre cei mai cunoscuti regizori de film si televiziune din Romania. Regizorul anunta ca deschide portile academiei de film, Iura Film Academy la Cluj-Napoca.Relocat de aproape trei ani din Bucuresti la Cluj, regizorul spune ca isi doreste sa dezvolte o pepiniera de oameni creativi."Sunt deja 7 ani de cand m-am aventurat pe drumul meu de independenta artistica. In permanenta am cautat oameni care rezoneaza cu mine, care cred ca se pot face lucruri in Romania, cu care ... citeste toata stirea