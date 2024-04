Cunoscutul vanzator ambulant de odorizante auto in centrul Clujului Robert Lukacs, cu caruciorul sau branduit "Robi", a fost pradat vineri seara, doua persoane au furat odorizante de doua sute de lei.Lukacs a aratat ca fapta s-a intamplat vineri seara in jurul orei 22. "Doi indivizi sau doi domni au furat din carucior de vreo 200 de lei odorizante Paloma fiole de vanilie", a aratat acesta. Politia s-a sesizat din oficiu dupa ce in spatiul ... citește toată știrea