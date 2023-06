Un cuplu de la Pata Rat, care a perturbat atmosfera dintr-un autobuz M43, care circula de la Dezmir spre Cluj-Napoca, a fost poftit sa coboare de sofer. Cei doi s-au certat in continuu, iar tanarul era ori beat, ori drogat.Femeia avea un copil in brate si voia sa ajunga la Tribunal. "Ma duc acolo pentru tine, sa fac pedeapsa in locul tau si tu nu te-ai putut trezi, ... citeste toata stirea