Curatenie de primavara in Floresti/Primaria cere asociatiilor de locatari sa se implice

Administratia locala atrage atentia cu acest prilej ca nu poate interveni in spatiile private dintre blocuri, inclusiv in parcarile din localitate, majoritatea proprietate privata, vandute oamenilor de catre dezvoltatorii imobiliari."Va rugam sa va mobilizati alaturi de vecinii dumneavoastra pentru a efectua curatenia in aceste zone. Implicarea intregii comunitati este esentiala pentru a asigura un mediu curat si sanatos! Va incurajam sa t t*ttst-tttst-Et tstt-ttZtt-tsE t-Et tttz ttt*tsE ... citește toată știrea