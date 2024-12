Curg sesizarile la Primaria Cluj din cauza petardelor. Strazile s-au umplut de huligani: ,,Sunt aruncate intentionat spre oameni"

In ultimele saptamani zeci de clujeni au reclamat ca au ajuns la capatul puterilor din cauza celor care arunca cu petarde.Oamenii spun ca bubuiturile sunt insuportabile, iar petardele au devenit din ce in ce mai puternice. Mai mult, recent clujenii au inceput sa observe si un alt fenomen ingrijorator, unii indivizi arunca intentionat materiale pirotehnice spre trecatori.,,In urma cu o saptamana am facut o sesizare referitor la utilizarea de petarde in cartierul Gheorgheni, zona aleea Borsec. ... citește toată știrea