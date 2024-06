Curg sesizarile la Primaria Cluj in perioada caniculei din cauza statiilor de asteptare. Orasul "smart" nu-si permite niste statii decente?

In perioada caniculara, tot mai multi clujeni isi exprima nemultumirea fata de conditiile din statiile de transport public din oras, subliniind lipsa adaposturilor adecvate pentru protectie impotriva soarelui si a caldurii.In ciuda renumelui de "smart city", administratia din Cluj-Napoca pare sa intampine dificultati in a asigura un minim necesar pentru cetatenii sai: statii pentru transport public decente.Vezi si: Clujeanca: "A stat careva din Primarie in statie vreodata la vremea pranzului? ... citește toată știrea