Curierii din Cluj nu vor sa livreze coletul la usa nici pentru bacsis generos: "E din cauza ca sunt putin fleti clujenii, sincer"

Clientii din Cluj sunt tot mai nemultumiti din cauza firmelor de curierat care nu livreaza pana la usa. Asta desi ei platesc serviciul "door to door". Unii clienti chiar lasa bacsis si nu inteleg de ce curierii refuza sa mai faca niste banuti in plus."Nu inteleg ceva la atitudinea curierilor din Cluj, sau cel putin a celor din zona mea (Dorobantilor). Lasam cel putin 5-10 lei in plus la orice pachet atunci cand veneau la usa, de cativa ani de cand sunt chemat afara sa mi le ridic, nu mai las ... citește toată știrea