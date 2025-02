Curs de limba engleza pentru adulti in Cluj, gratuit, il organizeaza American Corner cu bani de la Ambasada SUA.American Corner Cluj-Napoca invita adultii peste 35 de ani sa participe la un curs gratuit de limba engleza. Finantat de Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania, cursul se adreseaza persoanelor cu un nivel incepator sau intermediar de cunostinte de limba engleza care doresc sa-si pastreze locul de munca actual, sa avanseze in cariera sau sa obtina un nou loc de munca. ... citește toată știrea