"Operarea pe Tel-Aviv continua numai in regim special, in colaborare cu MAE. Tarifele preferentiale acopera numai cheltuielile de operare. Incepand de maine, 12 octombrie 2023, TAROM continua sa opereze frecvente speciale catre si dinspre TelAviv, numai la solicitarea Celulei de Criza a MAE. TAROM ramane in stransa legatura cu autoritatile statului in gestionarea situatiei actuale. O precizare importanta este ca, in contextul actual, TAROM a fost nevoita sa suspende temporar cursa regulata ... citeste toata stirea