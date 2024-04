Cursuri de prim-ajutor: Vino in weekend la Iulius Mall si invata cum sa salvezi viata unui om/Participarea este gratuita!

Stii cum sa acorzi primul ajutor in caz de urgenta? Potrivit statisticilor, doar doua din zece persoane detin astfel de cunostinte care pot face diferenta, in situatii critice. Vino in weekend, la Iulius Mall si invata cum sa salvezi viata unui om, la cursurile de prim ajutor pe care le vor sustine studentii medicinisti din Cluj-Napoca. Participarea este gratuita.Sambata si duminica, 6 si 7 aprilie 2024, de la ora 12:00, la etajul 1 din Iulius Mall vor fi organizate cursuri de prim ajutor ... citește toată știrea